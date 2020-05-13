В московском метро защитные маски и перчатки продают с наценкой в 1800%
В Москве 12 мая вступил в силу обязательный масочный режим. За отсутствие защитной маски и перчаток в общественных местах и транспорте граждан с 13 мая будут штрафовать на 4 тысячи рублей
В Москве 12 мая вступил в силу обязательный масочный режим. За отсутствие защитной маски и перчаток в общественных местах и транспорте граждан с 13 мая будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Для удобства москвичей метрополитен запустил продажу средств индивидуальной защиты в билетных кассах, однако цены на них оказались сильно завышенными.
Маски пассажирам метро предлагается покупать по 30 рублей за штуку, а перчатки - по 20 за пару. Русская службы ВВС сообщает, что цены были завышены, а наценка составляет от нескольких сотен до тысяч процентов.
По данным издания, в феврале метрополитен объявил три закупки на приобретение защитных масок на 900 тысяч рублей (549 тысяч масок по цене 1,64 рубля за штуку). Одновременно с этим были закуплены 1,4 миллиона пар перчаток за 6,2 млн рублей (4,37 рубля за штуку).
В свою очередь Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы закупил защитных масок на 200 млн рублей по цене 7 рублей за штуку.
Таким образом, если брать в качестве ориентира закупку метрополитена, то пассажиры подземки покупают маски с наценкой по отношению к оптовой цене в 1800%. А если ориентироваться на закупку Депздрава, то с наценкой в 430%.
В Департаменте транспорта Москвы отвергли обвинения в завышении цен на защитные маски и перчатки в метрополитене.