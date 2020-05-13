Меню
Общество
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
Москва
13 мая 00:29

В московском метро защитные маски и перчатки продают с наценкой в 1800%

В Москве 12 мая вступил в силу обязательный масочный режим. За отсутствие защитной маски и перчаток в общественных местах и транспорте граждан с 13 мая будут штрафовать на 4 тысячи рублей

В московском метро защитные маски и перчатки продают с наценкой в 1800%
Фото: sova.news

В Москве 12 мая вступил в силу обязательный масочный режим. За отсутствие защитной маски и перчаток в общественных местах и транспорте граждан с 13 мая будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Для удобства москвичей метрополитен запустил продажу средств индивидуальной защиты в билетных кассах, однако цены на них оказались сильно завышенными.

Маски пассажирам метро предлагается покупать по 30 рублей за штуку, а перчатки - по 20 за пару. Русская службы ВВС сообщает, что цены были завышены, а наценка составляет от нескольких сотен до тысяч процентов.

По данным издания, в феврале метрополитен объявил три закупки на приобретение защитных масок на 900 тысяч рублей (549 тысяч масок по цене 1,64 рубля за штуку). Одновременно с этим были закуплены 1,4 миллиона пар перчаток за 6,2 млн рублей (4,37 рубля за штуку).

В свою очередь Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы закупил защитных масок на 200 млн рублей по цене 7 рублей за штуку.

Таким образом, если брать в качестве ориентира закупку метрополитена, то пассажиры подземки покупают маски с наценкой по отношению к оптовой цене в 1800%. А если ориентироваться на закупку Депздрава, то с наценкой в 430%.

В Департаменте транспорта Москвы отвергли обвинения в завышении цен на защитные маски и перчатки в метрополитене.

Материалы по теме
Медсестер больницы имени Боткина оштрафовали за нарушение самоизоляции, хотя из дома они не выходили
В Москве заработала система «Карантин» для поиска нарушителей пропускного режима
Власти Башкирии сняли запрет на свободное передвижение граждан по улице
Сейчас на главной
Авторская колонка
Как наказать мошенников?
К счастью, попадаюсь нечасто, но и на старуху бывает проруха. Жутко бесит, что мошенничество поставлено «на поток» и за мной попадётся ещё много граждан. Дано: сеть сервисов по ремонту телефонов. У каждой точки по 20-30 отзывов на картах со средним рейтингом 4,5-4,7.
Бирман Вероника
Путин в пятый раз поднимет экономику России
экономика
Путин в пятый раз поднимет экономику России
Внимательные слушатели последней речи вождя заметили, что она вовсе не про отмену «нерабочих дней». Путин устал заниматься ковидом. И поскольку признаков ослабления эпидемии нет, то продлевать, видоизменять или отменять локдаун он предоставляет губернаторам. А сам хочет сосредоточиться на более интересных вещах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией
коронавирус
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией
Сам Дмитрий Песков подтвердил информацию о своем заражении. Где именно он мог заразиться COVID-19, не сообщается. Известно, что сейчас пресс-секретарь Владимира Путина находится в больнице
Министерство туризма Таиланда анонсировало новый налог для туристов
туризм
Министерство туризма Таиланда анонсировало новый налог для туристов
Сбор будет взиматься с иностранных граждан, которые прибыли в страну воздушным, наземным или морским транспортом. Предполагается, что этот налог будет включен в стоимость билетов
В Москве заработала система «Карантин» для поиска нарушителей пропускного режима
цифровые пропуска
В Москве заработала система «Карантин» для поиска нарушителей пропускного режима
Замглавы ЦОДД Евгений Леглер рассказал, что система «Карантин» работает совместно со стационарными комплексами фото- и видеофиксации нарушений
Авторская колонка
Ренегаты, оппортунисты и политические проститутки
Совсем недавно исполнилось 150 лет со дня рождения Ленина. И я как-то задумался о том, что он оставил после себя и о том, как распорядились оставленным его наследники. Или те, которые объявили себя его наследниками
Авдерин Валерий
Начало туристического сезона в Крыму и на Кубани могут сдвинуть на август
туризм
Начало туристического сезона в Крыму и на Кубани могут сдвинуть на август
Начало туристического сезона в Краснодарском крае и в Крыму могут сдвинуть на июль или даже август в связи с пандемией коронавируса. Пока официальный запрет на работу гостиниц и других объектов размещения действует до 1 июня
В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
оскорбление
В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
В Госдуму внесен законопроект, который вносит поправки в статью КоАП об оскорблениях. Документ предусматривает ужесточение штрафов по этой статье, а также расширение трактовки понятия «оскорбление» и признание публичным оскорбления через интернет
В России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
Полностью выздоровели 43 512 пациентов с коронавирусом, скончались за весь период наблюдения 2 116 человек. За минувшие сутки было зафиксировано 107 летальных исходов
В Петербурге в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Пять человек погибли
коронавирус
В Петербурге в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Пять человек погибли
В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия на Северном проспекте, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, произошел пожар. В результате происшествия погибли пять человек
В Приморском крае продлили срок действия карантинных ограничений, а на Сахалине ограничили въезд в регион
режим изоляции
В Приморском крае продлили срок действия карантинных ограничений, а на Сахалине ограничили въезд в регион
Олег Кожемяко продлил действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Чиновник отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается сложной
Власти Турции отказались закрывать свои границы от иностранных туристов
Турция
Власти Турции отказались закрывать свои границы от иностранных туристов
Иностранным туристам по прилету в Турцию будут бесплатно выдавать защитные маски и проверять у них температуру тела с помощью тепловизоров. Также в портах прибытия будут работать дезинфекционные кабины
Авторская колонка
Маски, перчатки и огромные возможности для преступников
Меня не перестают удивлять те чудеса эквилибристики, которые проявляют в режиме повышенной готовности представители российской власти. Если помните, в стране у нас всё еще повышенная готовность... всё еще готовимся к чему-то, чего-то ждём
Милованов Андрей
Польские ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
коронавирус
Польские ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
Польские ученые из Поморского научно-технологического парка разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусом COVID-19. Калькулятор «смертности от коронавируса» доступен в интернете для каждого
Россияне «обрушили» портал госуслуг из-за обещания президента выплатить материальную помощь семьям с детьми
выплаты на детей
Россияне «обрушили» портал госуслуг из-за обещания президента выплатить материальную помощь семьям с детьми
Глава государства пообещал выплатить каждой семье с детьми от 3 до 16 лет по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в качестве поддержки
Экономика
Реализацию президентского обещания вернуть налоги самоизанятым оценили в миллиард рублей
Реализация предложенной Владимиром Путиным меры в виде возврата налога для самозанятых обойдется бюджету в миллиард рублей. Об этом сообщил зампред Совета Федерации Николай Журавлев
Власти 33 российских регионов могут начать поэтапное снятие карантинных ограничений
карантин
Власти 33 российских регионов могут начать поэтапное снятие карантинных ограничений
Поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться уже в 33 российских регионах. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти 11 регионов могут ввести послабления «в любое время»
Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
режим изоляции
Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к нации заявил о завершении единого периода нерабочих дней, которые были объявлены с конце марта из-за пандемии коронавируса