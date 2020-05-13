ФАС уличила «Альфа-банк» в недобросовестной конкуренции из-за карты «100 дней без процентов»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела признаки недобросовестной конкуренции в действиях «Альфа-банка». Речь идет о размещенной на сайте организации информации об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела признаки недобросовестной конкуренции в действиях «Альфа-банка». Речь идет о размещенной на сайте организации информации об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов».
ФАС в ходе проверки выяснила, что информация является неполной, противоречит действующим тарифам и может ввести граждан в заблуждение.
В заявлении ведомства говорится, что «Альфа-банка» делал акценты на необходимость успеть погасить всю задолженность в течение 100 дней льготного периода, чтобы пользоваться кредитными средствами без процентов. Одновременно с этим банк не раскрыл в полной мере информацию о необходимости своевременного внесения минимальных платежей, а также не предупредил потенциальных заемщиков о негативных последствиях, которые могут для них наступить в случае просрочки, сообщает РБК.
В ФАС заявили, что у клиентов могло возникнуть ложное впечатления о том, что несвоевременное внесение минимальных платежей может привести только лишь к прекращению беспроцентного периода. В реальности же заемщику придется оплачивать проценты по кредиту, начисленные с первого дня предоставления услуги.
В «Альфа-банке» заявили, что уже изучили предупреждение антимонопольной службы и пообещали внести необходимые изменения в информацию о кредитной карте «100 дней без процентов».