Телеканал RT назвал новость «Медузы» о коронавирусе в России фейком, но сам тоже ее опубликовал
Государственный международный телеканал RT в своих аккаунтах в социальных сетях назвал фейком новость издания «Медуза» о том, что Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусной инфекцией
Государственный международный телеканал RT в своих аккаунтах в социальных сетях назвал фейком новость издания «Медуза» о том, что Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. При этом на сайте самого телеканала также была опубликована эта новость.
В публикации сообщалось, что Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19, обойдя Испанию. На первом месте находится США с 1,3 млн заболевших. RT опубликовал эту новость на русскоязычной версии сайта и на англоязычной версии сайта.
Позже в RT сообщили, что многие СМИ выдали новость о том, что Россия вышла на второе место по числу выявленных случаев коронавируса, но эта информация является фейковой. По данным телеканала, на втором месте находится Испания. Тем не менее, новость опубликовали крупнейшие российские информагентства ТАСС, «Интерфакс» и РИА Новости.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, Россия находится на втором месте с более чем 232 тысячами заболевших. В Испании коронавирус выявили примерно у 227 тысяч человек. Сайт worldometer сообщает, что Испания действительно находится на втором месте после США с 268 тысячами заболевших, однако в эту статистику также вошли люди с положительными тестами на антитела, а не только положительные тесты на COVID-19.