Власти Кубани с 1 июня разрешат работу санаториев с медицинской лицензией
Власти Краснодарского края с 1 июня планируют разрешить предприятиям санаторно-курортного комплекса возобновить работу. Открыться смогут пока только учреждения с медицинскими лицензиями
Власти Краснодарского края с 1 июня планируют разрешить предприятиям санаторно-курортного комплекса возобновить работу. Открыться смогут пока только учреждения с медицинскими лицензиями.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что сотрудники пансионата с медицинской лицензией смогут в короткие сроки выявить, купировать и лечить, если вдруг среди гостей окажется человек с коронавирусом.
Кондратьев также сообщил, что ограничительные меры на Кубани пока остаются в силе, а в санаториях и пансионатах должен быть очень жесткий контроль.
Для людей, которые приезжают в регион ради посещения санатория, основанием проезда будет их путевка. Но путь у них должен быть прямой: железнодорожный вокзал или аэропорт – и сразу санаторий, без заезда куда-либо.
«Пока только так. Это и так компромиссное решение», - добавил Вениамин Кондратьев, слова которого приводит РБК.