В деле о гибели миллиардера Дмитрия Босова появились две версии
В деле о гибели миллиардера Дмитрия Босова появились две версии - самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Источник РБК сообщил, что следователи полностью отказались от рассмотрения версии об убийстве
В деле о гибели миллиардера Дмитрия Босова появились две версии - самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Источник РБК сообщил, что следователи полностью отказались от рассмотрения версии об убийстве.
Сотрудники правоохранительных органов опросили людей из ближнего круга Дмитрия Босова и выяснили, что он ранее неоднократно нарушал правила обращения с оружием. Более того, он уже производил случайный выстрел из пистолета, который был найден на месте гибели миллиардера.
Что касается версии о суициде, то близкий к одной из компаний г-на Босова источник сообщил, что в последнее время бизнесмен был «на взводе», увольнял своих сотрудников и переводил все активы на себя.
Родственники бизнесмена сообщили, что в последнее время он всегда носил с собой наградной пистолет, поскольку боялся роста криминала и допускал, что ему придется отстреливаться от преступников.
Напомним, Дмитрия Босова нашли мертвым 6 мая в собственном загородном доме в подмосковном поселке Усово. Рядом с телом находился пистолет.