Младший медперсонал больницы в Коммунарке пожаловался президенту на невыплату надбавок
Младшие медсестры, санитарки и технические работники инфекционной больницы в Коммунарке в Новой Москве написали письмо президенту Владимиру Путину с жалобой, что до сих пор не получили обещанные им надбавки за работу с коронавирусными пациентами
Младшие медсестры, санитарки и технические работники инфекционной больницы в Коммунарке в Новой Москве написали письмо президенту Владимиру Путину с жалобой, что до сих пор не получили обещанные им надбавки за работу с коронавирусными пациентами.
Медперсонал сообщил, что неоднократно обращались к руководству больницы по вопросу надбавок, но им заявили: «Путин обещал, пусть он вам и платит». «Поэтому мы обращаемся к Вам и просим разобраться с нашим руководством и выяснить, куда делись наши деньги», - говорится в письме, которое цитируют «Открытые медиа». Обращение к главе государства подписали более 100 человек.
Две младших медсестры сообщили, что 8 мая «путинские» премии получили только врачи и медсестры, трудоустроенные в самой больнице. Младшему медперсоналу, в том числе трудоустроенному в Коммунарку через подрядные организации, также положена надбавка в размере 25 тысяч рублей, но им эти деньги не выплатили.
Ранее уже сообщалось, что из-за невыплаты «путинских» надбавок из больницы в Коммунарке уволились несколько человек из младшего медперсонала. Тогда главврач Денис Проценко пояснил, что надбавку не получили только сотрудники частной компании, с которой больница заключила договор, а власти пообещали выплаты в том числе внештатным медсестрам.