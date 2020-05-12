Причиной возгорания аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга могла стать слабая проводка
Причиной возгораний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могла стать слабая проводка зданий больниц
Причиной возгораний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могла стать слабая проводка зданий больниц.
Источник «Интерфакса» сообщил, что из-за короткого замыкания в электропроводке может произойти возгорание кислородной смеси в аппарате ИВЛ, при этом уже не имеет значение стана происхождения оборудования. Источник также объяснил высокую нагрузку на электропроводку большим количеством одновременных подключений к сети медоборудования.
Ранее сообщалось, что загоревшиеся в двух больницах аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе – Уральском приборостроительном заводе, который входит в «Ростех». Причем аппарат ИВЛ в больнице Святого Георгия был совершено новым.
Напомним, что при пожаре в здании Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве погиб один человек. В петербургской больнице Святого Георгия погибли пять пациентов с коронавирусом.
Главврач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий подтвердил, что причиной пожара стал аппарат ИВЛ «Авента-М», произведенный УПЗ. Сейчас эти аппараты не используются для лечения больных с коронавирусом.