Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией
Сам Дмитрий Песков подтвердил информацию о своем заражении. Где именно он мог заразиться COVID-19, не сообщается. Известно, что сейчас пресс-секретарь Владимира Путина находится в больнице
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники в Кремле.
Сам Дмитрий Песков подтвердил информацию о своем заражении. Где именно он мог заразиться COVID-19, не сообщается. Известно, что сейчас пресс-секретарь Владимира Путина находится в больнице.
Ранее Дмитрий Песков был замечен на совещаниях с блокатором вирусом, которые внешне напоминает бейдж. Предполагается, что после начала использования антимикробного бейджа в зоне дыхания человека образуется защитный купол, который убивает до 99% вирусов.
Напомним, что среди высокопоставленных российских чиновников коронавирусом также заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.