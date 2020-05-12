Крупнейшим кредитором владельца газеты «Ведомости» оказался связанный с «Роснефтью» банк
Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), который контролируют дочерние компании государственной «Роснефти», оказался крупнейшим кредитором владельца газеты «Ведомости», говорится в совместном расследовании «Ведомостей», «Медузы», Forbes и The Bell
Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), который контролируют дочерние компании государственной «Роснефти», оказался крупнейшим кредитором владельца газеты «Ведомости», говорится в совместном расследовании «Ведомостей», «Медузы», Forbes и The Bell.
До 2015 года у газеты было три владельца. Это британская компания Pearson (издатель Financial Times), американская Dow Jones (издатель The Wall Street Journal) и финская Sanoma. Они владели «Ведомостями» через кипрскую Delovoi Standart Ltd.
В 2015 году Sanoma, Pearson и Dow Jones продали свои доли из-за принятия в России закона об ограничении доли иностранного владения в отечественных средствах массовой информации. Тогда же «Ведомости» купил за 10 млн евро Демьян Кудрявцев.
К совершению этой сделки г-н Кудрявцев привлек бывшего сотрудника российского посольства в Лондоне Владимира Воронова и бывшего топ-менеджера News Corp. Мартина Помпадура. Однако в расследовании говорится, что Кудрявцеву в приобретении газеты помогал еще один его партнер – это совладелец «Востокугля» и «Сибантрацита» Дмитрий Босов, который 6 марта 2020 года покончил с собой. Источник The Bell сообщил, что миллиардер оказывал помощь в согласовании этой сделки в Кремле.
По результатам сделки кипрскую компанию Delovoi Standart Ltd. и учредителя ведомостей ООО «Бизнес Ньюс Медиа» оформили на супругу Демьяна Кудрявцева Яну Мозель-Кудрявцеву. Позже эти активы перепродали еще одной компании г-жи Кудрявцевой - АО «Аркан инвестмент». Последнее заплатило за активы в 2,5 раза больше, то есть 24,5 млн евро.
Средства на покупку «Ведомостей» компания «Аркан» получила у «Газпромбанка» в виде кредит. В этом фирме снова помог Дмитрий Босов. Затем Яна Мозель-Кудрявцева оформила договор дарения «Аркана» племяннице партнера своего мужа Иветте Вороновой.
Долг «Аркана» в 2017 году был выкуплен связанной с Босовым компанией «Константа», которую кредитовал ВБРР. Права владения «Константой» находятся в залоге у банка. Отметим, что около 70% ВБРР принадлежат дочерним структурам государственной «Роснефти».
Весной 2020 года «Ведомости» приобрели Константин Зятьков и Алексей Голубович, а и.о. главного редактора стал Андрей Шмаров. У журналистского коллектива отношения с новым главредом не сложились. Причиной конфликта стало решение Шмарова удалить с сайта газеты авторскую колонку с критикой «Роснефти». Позже журналисты сообщили, что главред запретил им публиковать опросы «Левада-центра», которые часто отличаются от данных прокремлевского ВЦИОМ, а также критиковать обнуление сроков Владимира Путина.