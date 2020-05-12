12 мая 14:40
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта, объектами которого могли стать силовики и чиновники
По версии силовиков, 19-летний местный житель планировал серию поджогов зданий органов власти, а также нападение на сотрудников этих организаций и сотрудников правоохранительных органов
Сотрудники ФСБ России сообщили о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. По версии силовиков, 19-летний местный житель планировал серию поджогов зданий органов власти, а также нападение на сотрудников этих организаций и сотрудников правоохранительных органов.
По делу о подготовке теракта силовики задержали молодого человека 2001 года рождения. У подозреваемого были изъяты переделанный под боевой травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, три самодельных зажигательных устройства по типу коктейля Молотова, холодное оружие, средства связи и дневники со сведениями о планируемом теракте, сообщает ТАСС.
Подозреваемый в подготовке терактов арестован. Информации о его личности пока нет.