Министерство туризма Таиланда анонсировало новый налог для туристов
Сбор будет взиматься с иностранных граждан, которые прибыли в страну воздушным, наземным или морским транспортом. Предполагается, что этот налог будет включен в стоимость билетов
Министерство туризма и спорта Таиланда планирует ввести новые сборы с иностранных туристов после спада пандемии коронавируса.
Издание Bangkok Post со ссылкой на министра Пипата Ратчакитпракана сообщает, что размер нового налога для туристов составит не более 300 батов (686 рублей). Сбор будет взиматься с иностранных граждан, которые прибыли в страну воздушным, наземным или морским транспортом. Предполагается, что этот налог будет включен в стоимость билетов.
Тайский министр отметил, что пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на туризм, а туристический фонд должен выделить средства для государственных учреждений, которые будут обслуживать туристов. Эти деньги пойдут на восстановление и развитие туристической сферы, а также на защиту иностранных гостей.