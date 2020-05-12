Идеолог умеренного русского национализма Константин Крылов скончался в возрасте 52 лет
Супруга писателя Надежда Шалимова сообщила, что 20 апреля у него случился инсульт. Крылова госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное
Русский писатель и националист Константин Крылов скончался в Москве в возрасте 52 лет. Причина его смерти не сообщается.
Супруга писателя Надежда Шалимова сообщила, что 20 апреля у него случился инсульт. Крылова госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.
Константин Крылов является одним из самых известных в России националистов. Он написал несколько книг, включая исследования «Поведение» и «Особенности национального поведения», публицистические сборники «Нет времени» и «Прогнать чертей».
Крылов считается ведущим идеологом умеренного русского национализма.
В 2011 году он стал фигурантом уголовного дела об экстремизме после выступления на митинге «Хватит кормить Кавказ». Суд приговорил его к 120 часам исправительных работ.