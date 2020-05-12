В Москве заработала система «Карантин» для поиска нарушителей пропускного режима
Замглавы ЦОДД Евгений Леглер рассказал, что система «Карантин» работает совместно со стационарными комплексами фото- и видеофиксации нарушений
В Москве заработала новая система «Карантин», которая позволяет вычислять автомобили, которые передвигаются по городу без цифровых пропусков.
Замглавы «Цетра организации дорожного движения» (ЦОДД) Евгений Леглер рассказал Autonews.ru, что система «Карантин» работает совместно со стационарными комплексами фото- и видеофиксации нарушений. Специальное приложение, загруженное в планшеты инспекторов Госавтоинспекции, позволяет подключаться к любой из дорожных камер и получать с них сведения о транспортных средствах без цифровых пропусков.
Инспекторы подключаются к дорожным камерам, расположенным за 500–600 метров до постов, получают информацию и уже через пару минут могут задержать нарушителя пропускного режима.
По словам Леглера, полицейские не штрафуют нарушителей, а только предупреждают их об ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. У водителя при этом будет возможность оформить пропуск.
«Главная цель — не сбор денег с водителей, а разъяснительная работа», - отметил замглавы ЦОДД.