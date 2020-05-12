12 мая 12:59
В российских аптеках из-за пандемии коронавируса возник дефицит градусников
В российских аптеках возник дефицит градусников. Особенно ощущается нехватка бесконтактных термометров, которые закупают предприятия для проверки температуры тела сотрудников
В российских аптеках возник дефицит градусников. Особенно ощущается нехватка бесконтактных термометров, которые закупают предприятия для проверки температуры тела сотрудников.
Участники фармрынка сообщили «Коммерсанту», что на сегодняшний день потребность в термометрах в целом закрыта, однако в некоторых аптеках в продаже еще осталось небольшое количество градусников.
Согласно данным DSM Group, продажи градусников в аптеках с января по апрель 2020 года выросли на 111,6%. У интернет-продавцов проблем с наличием градусников пока нет, но в магазине Wildberries отметили рост продаж в 13 раз.