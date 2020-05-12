Начало туристического сезона в Крыму и на Кубани могут сдвинуть на август
Начало туристического сезона в Краснодарском крае и в Крыму могут сдвинуть на июль или даже август в связи с пандемией коронавируса. Пока официальный запрет на работу гостиниц и других объектов размещения действует до 1 июня
Начало туристического сезона в Краснодарском крае и в Крыму могут сдвинуть на июль или даже август в связи с пандемией коронавируса. Пока официальный запрет на работу гостиниц и других объектов размещения действует до 1 июня.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что после выступления властей Кубани не стоит рассчитывать на отдых на российских курортах в июне. Продажи путевок обычно начинаются за две недели до открытия туристического сезона, то они должны стартовать 15 мая. «Но как их начинать, если карантин установлен до 23 мая и не исключено, что он будет продлен? Вероятно, сезон начнется 1 июля», - заявил Ромашкин, слова которого приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При этом в Крыму туристический сезон может начаться еще позднее, чем в Краснодарском крае.