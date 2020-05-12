Росздравнадзор после двух пожаров в больницах проверит исправность российских аппаратов ИВЛ
Специалисты Росздравнадзора проверят качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Петербурга, где недавно произошли пожары. Предполагается, что причиной возгораний могли стать неисправности аппаратов
Специалисты Росздравнадзора проверят качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Петербурга, где недавно произошли пожары. Предполагается, что причиной возгораний могли стать неисправности аппаратов.
О проведении проверки сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
Напомним, 9 мая пожар произошел в больнице имени Спасокукоцкого в Москве – в корпусе для лечения пациентов с коронавирусом. В результате происшествия погиб один человек.
12 мая пожар произошел в реанимационном отделении петербургской больницы Святого Георгия. При пожаре погибли пять пациентов с подтвержденным коронавирусом.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций читают, что оба пожара произошли из-за возгорания аппаратов ИВЛ. В свою очередь издание Baza сообщает, что эти аппараты (производства «Уральского приборостроительного завода») в указанных больницах начали использовать только 2 мая. До этого учреждения использовали импортные аппараты «Гамильтон» и «Чет Дрегер».
Ранее сообщалось о случаях отказа ряда медучреждений от использования аппаратов ИВЛ производства УПЗ в связи с несоответствием характеристик отечественного аппарата техническим требованиям.