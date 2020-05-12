Власти Башкирии сняли запрет на свободное передвижение граждан по улице
Власти Башкирии объявили о существенном смягчении режима самоизоляции в регионе. Это произошло после того, как президент Владимир Путин объявил о завершении период нерабочих дней
Власти Башкирии объявили о существенном смягчении режима самоизоляции в регионе. Это произошло после того, как президент Владимир Путин объявил о завершении период нерабочих дней.
В Башкирии с 12 мая продолжает действовать режим повышенной опасности, однако снимаются ограничения на свободное передвижение жителей. Граждане могут свободно гулять в парках, скверах, на детских площадках, но при соблюдении социальной дистанции и при условии ношения защитных масок.
Помимо этого жителям региона разрешается передвигаться на транспорте без дополнительной регистрации на специальном портале.
Для пожилых людей, школьников и людей с хроническими заболеваниями введены новые ограничения. Так, пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями запрещается выходить на улицу с 18:00 до 6:00 утра следующего дня, а школьникам нельзя выходить на улицу с 20:00 до 14:00 следующего дня.
В Башкирии также открываются непродовольственные магазины и другие торговые организации. Запрет на работу для торговых центров, кинотеатров, фитнес-клубов и музеев остается в силе.