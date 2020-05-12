В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
В Госдуму внесен законопроект, который вносит поправки в статью КоАП об оскорблениях. Документ предусматривает ужесточение штрафов по этой статье, а также расширение трактовки понятия «оскорбление» и признание публичным оскорбления через интернет
В Госдуму внесен законопроект, который вносит поправки в статью КоАП об оскорблениях. Документ предусматривает ужесточение штрафов по этой статье, а также расширение трактовки понятия «оскорбление» и признание публичным оскорбления через интернет. Отдельные пункты предусматривают наказание для чиновников за оскорбление граждан.
Документ подготовили секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Парламентарии отметили, что действующая редакция статьи 5.61 Административного кодекса РФ не предусматривает ответственность за оскорбление со стороны государственных и муниципальных служащих. При этом в последнее время участились случаи оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных чиновниками разного уровня.
Также Турчак и Хинштейн предлагают изменить понятие оскорбления. Сейчас под оскорблением понимается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Авторы документа хотят дополнить эту формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Объектами оскорбления может быть как отдельно взятый гражданин, так и группа лиц.
Публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в «информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)», сообщает РБК.
За публичное оскорбление, в том числе через интернет, предлагается установить штраф для граждан в размере 5-10 тыс. руб. (сейчас 3-5 тыс.), для должностных лиц - 50-100 тыс. руб. (30-50 тыс.), для юридических лиц - 200-700 тыс. руб. (100-500 тыс.рублей)