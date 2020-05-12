12 мая 11:38
В России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
Полностью выздоровели 43 512 пациентов с коронавирусом, скончались за весь период наблюдения 2 116 человек. За минувшие сутки было зафиксировано 107 летальных исходов
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 232 243 человек. За прошедшие сутки было выявлено 10 899 новых случаев заражения COVID-19.
Полностью выздоровели 43 512 пациентов с коронавирусом, скончались за весь период наблюдения 2 116 человек. За минувшие сутки было зафиксировано 107 летальных исходов.
В Москве за сутки зарегистрировано 5 392 случая заражения коронавирусом. Всего в столице 121 301 заболевших.
В Московской области число заразившихся выросло на 1 063 человека (всего 22 700), в Петербурге – 339 человек (всего 8 050), в Нижегородской области – 354 (5 087), в Дагестане – 116 (2 888), а в Свердловской области – 211 (2 163).