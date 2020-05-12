В Красноярске двух девушек, сообщивших об изнасиловании, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция составила административные протоколы в отношении местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, после того, как на улице их изнасиловал ранее судимый мужчина
В Красноярске полиция составила административные протоколы в отношении местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, после того, как на улице их изнасиловал ранее судимый мужчина.
Пострадавшим девушкам теперь грозит штраф по статье «Невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий».
В отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании, также составлен протокол о нарушении режима всеобщей изоляции.
В полиции заявили, что пострадавшие и подозреваемый не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с введенным из-за коронавируса режимом изоляции, сообщает «Тайга.Инфо».
По данным издания, 22 апреля к сотрудникам патрульно-постовой службы обратились две девушки, которые сообщили, что на улице неизвестный мужчина похитил у них сотовые телефоны и украшения, а затем совершил в отношении обеих насильственные действия сексуального характера и скрылся. Полицейские задержали ранее судимого жителя Красноярска 1964 года рождения.