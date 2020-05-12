В Москве и Подмосковье начал действовать обязательный масочный режим
В Москве и Московской области во вторник, 12 мая, начал действовать обязательный масочный режим. При этом столичной мэрии заявили, что в первый день граждан не будут штрафовать за отсутствие защитной маски и перчаток в транспорте и в общественных местах, а лишь ограничатся предупреждением
Фото: crimea-news.info
В Москве и Московской области во вторник, 12 мая, начал действовать обязательный масочный режим. При этом столичной мэрии заявили, что в первый день граждан не будут штрафовать за отсутствие защитной маски и перчаток в транспорте и в общественных местах, а лишь ограничатся предупреждением.
И.о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что после 13 мая москвичам уже будут выписывать за отсутствие средств индивидуальной защиты штраф в размере 4 тысяч рублей.
На станциях и в поездах будут проводиться рейды по выявлению нарушителей масочного режима.
Ранее в мэрии предупредили, что оштрафовать могут даже человека с защитной маске, если у него нет перчаток и наоборот.