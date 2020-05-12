Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Москва
12 мая 10:48

В Москве и Подмосковье начал действовать обязательный масочный режим

В Москве и Московской области во вторник, 12 мая, начал действовать обязательный масочный режим. При этом столичной мэрии заявили, что в первый день граждан не будут штрафовать за отсутствие защитной маски и перчаток в транспорте и в общественных местах, а лишь ограничатся предупреждением

В Москве и Подмосковье начал действовать обязательный масочный режим
Фото: crimea-news.info

В Москве и Московской области во вторник, 12 мая, начал действовать обязательный масочный режим. При этом столичной мэрии заявили, что в первый день граждан не будут штрафовать за отсутствие защитной маски и перчаток в транспорте и в общественных местах, а лишь ограничатся предупреждением.

И.о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что после 13 мая москвичам уже будут выписывать за отсутствие средств индивидуальной защиты штраф в размере 4 тысяч рублей.

На станциях и в поездах будут проводиться рейды по выявлению нарушителей масочного режима.

Ранее в мэрии предупредили, что оштрафовать могут даже человека с защитной маске, если у него нет перчаток и наоборот.

Материалы по теме
Власти Башкирии сняли запрет на свободное передвижение граждан по улице
В Красноярске двух девушек, сообщивших об изнасиловании, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
В Приморском крае продлили срок действия карантинных ограничений, а на Сахалине ограничили въезд в регион
Сейчас на главной
В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
оскорбление
В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
В Госдуму внесен законопроект, который вносит поправки в статью КоАП об оскорблениях. Документ предусматривает ужесточение штрафов по этой статье, а также расширение трактовки понятия «оскорбление» и признание публичным оскорбления через интернет
Авторская колонка
Маски, перчатки и огромные возможности для преступников
Меня не перестают удивлять те чудеса эквилибристики, которые проявляют в режиме повышенной готовности представители российской власти. Если помните, в стране у нас всё еще повышенная готовность... всё еще готовимся к чему-то, чего-то ждём
Милованов Андрей
Польские ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
коронавирус
Польские ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
Польские ученые из Поморского научно-технологического парка разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусом COVID-19. Калькулятор «смертности от коронавируса» доступен в интернете для каждого
Россияне «обрушили» портал госуслуг из-за обещания президента выплатить материальную помощь семьям с детьми
выплаты на детей
Россияне «обрушили» портал госуслуг из-за обещания президента выплатить материальную помощь семьям с детьми
Глава государства пообещал выплатить каждой семье с детьми от 3 до 16 лет по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в качестве поддержки
Экономика
Реализацию президентского обещания вернуть налоги самоизанятым оценили в миллиард рублей
Реализация предложенной Владимиром Путиным меры в виде возврата налога для самозанятых обойдется бюджету в миллиард рублей. Об этом сообщил зампред Совета Федерации Николай Журавлев
Власти 33 российских регионов могут начать поэтапное снятие карантинных ограничений
карантин
Власти 33 российских регионов могут начать поэтапное снятие карантинных ограничений
Поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться уже в 33 российских регионах. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти 11 регионов могут ввести послабления «в любое время»
Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
режим изоляции
Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к нации заявил о завершении единого периода нерабочих дней, которые были объявлены с конце марта из-за пандемии коронавируса
Чешские силовики считают, что яд для покушения на мэра Праги доставил чиновник из Россотрудничества
покушение на политиков
Чешские силовики считают, что яд для покушения на мэра Праги доставил чиновник из Россотрудничества
Правоохранительные органы Чехии подозревают и.о. руководителя представительства Россотрудничества в этой стране Андрея Кончакова в доставке в Прагу яда рицина
Авторская колонка
«Самое страшное – абсолютно неизвестно, чем это вообще аукнется нам, по здоровью, когда все это закончится»
Хочу поделиться с вами следующим. Во-первых, своей историей. Я сейчас болею, дома. Но хоть у меня пока еще нет подтвержденного теста на коронавирус (update – есть, подтвердили), скорее всего это он является причиной ...
Костиков Александр
Москвичам могут разрешить занятия спортом и прогулки в парке
режим изоляции
Москвичам могут разрешить занятия спортом и прогулки в парке
Одновременно с этим московские власти могут продлить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до середины июня. Пока было объявлено о продлении режима самоизоляции до 31 мая
Во время репетиции Парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военнослужащих
минобороны
Во время репетиции Парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военнослужащих
Репетировать парад на подмосковном полигоне «Алабино» начали еще в середине марта. Введение всеобщего режима изоляции не сказалось на репетициях, которые по-прежнему проводились три раза в неделю
Экс-глава Рязанской области и сенатор Олег Ковалев скончался в результате остановки сердца
гибель политиков
Экс-глава Рязанской области и сенатор Олег Ковалев скончался в результате остановки сердца
Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что его коллега скончался в результате остановки сердца после продолжительной болезни
В России выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки
коронавирус
В России выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки
В России за прошедшие сутки выявили рекордное количество новых заражений коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 11 656 человек. Всего в России зарегистрировано 221 344 заболевших
Омбудсмен в полиции
блоггеры
Омбудсмен в полиции
Рано утром 7 мая в квартире «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова прошел очередной обыск — спецназ вломился к нему через окна, спустившись по веревкам с крыши. Другие сотрудники в это время пилили дверь. После обыска Воронцова задержали
Авторская колонка
Мой ковид. История болезни
Не понимала я, что происходит вокруг. С экранов несется-сидите дома, но если вы заболели, то для вас: Горячая линия коронавирус, волонтеры, врачи-герои из Коммунарки. Все спешат к вам на помощь. Потому что мы ого-го какие! Американцы мрут, европейцы мрут, а у нас медицина отличная , и мы готовы вас сейчас спасти. Маски не носите, не надо вам, если вы здоровы.
Миляева Валерия
В МВД отказались ужесточать наказание за домашние побои
домашнее насилие
В МВД отказались ужесточать наказание за домашние побои
МВД РФ отказалось ужесточать ответственность по административной статье «Побои», по которой обычно квалифицируются случаи домашнего насилия. Ранее правозащитники сообщили, что во время самоизоляции количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 11 тысяч человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 11 тысяч человек
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 209 688 человек. За минувшие сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением болезни
Авторская колонка
Шайба над Рейхстагом
Моя мама, которой идет 90-й год, в День Победы плачет. Как и 75 лет назад: «Папку же убили». Больше ничего про слезы в светлый праздник объяснять не надо. Тем, кто не понимает, объяснять бесполезно
Мозговой Владимир