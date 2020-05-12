12 мая 10:31
В Петербурге в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Пять человек погибли
В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия на Северном проспекте, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, произошел пожар. В результате происшествия погибли пять человек
Фото: Форпост Северо-Запад
В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия на Северном проспекте, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, произошел пожар. В результате происшествия погибли пять человек.
Возгорание началось в отделении реанимации на шестом этаже здания. По данным ТАСС, причиной пожара могло стать короткое замыкание в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или его неисправность.
Источник «Интерфакса» сообщает, что все пятеро погибших – пациенты с коронавирусной инфекцией, которые находились на искусственной вентиляции легких.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».