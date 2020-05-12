В Приморском крае продлили срок действия карантинных ограничений, а на Сахалине ограничили въезд в регион
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко продлил действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Чиновник отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается сложной
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко продлил действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Чиновник отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается сложной.
Олег Кожемяко заявил, что сейчас о послаблении режима самоизоляции говорить пока рано. Губернатор отметил, что важно продолжать работу по снижению темпов заболеваемости и выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований.
По словам Кожемяко, недельный темп прироста числа заразившихся в Приморье составляет 56%, а среднесуточный – 8%, что свидетельствует о прогрессировании заболеваемости.
По данным на 11 мая, в Приморье зарегистрировано 955 случаев заражения коронавирусом.
В Сахалинской области власти с 14 мая разрешат въезд в регион только по цифровым пропускам. Губернатор Валерий Лимаренко заявил, что все прибывающие в область обязаны будут показать регистрацию в регионе или оформленный цифровой пропуск, который должен подтвердить работодатель.