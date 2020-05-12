Власти Турции отказались закрывать свои границы от иностранных туристов
В стране накануне была запущена программа «Сертификация здорового туризма», которая включает в себя превентивные и защитные меры в отношении воздушных, морских и наземных перевозок, портов, всех объектов сферы отдыха и развлечений
Власти Турция заявили, что не будут закрывать свои границы для иностранных туристов этим летом из-за пандемии коронавируса.
В стране накануне была запущена программа «Сертификация здорового туризма», которая включает в себя превентивные и защитные меры в отношении воздушных, морских и наземных перевозок, портов, всех объектов сферы отдыха и развлечений, а также состояния здоровья сотрудников отрасли и самих туристов.
Иностранным туристам по прилету в Турцию будут бесплатно выдавать защитные маски и проверять у них температуру тела с помощью тепловизоров. Также в портах прибытия будут работать дезинфекционные кабины.
Власти отметили, что в отношении пассажиров «из потенциальной группы» будут применяться специальные меры предосторожности.
В мае будет проведена проверка в гостиницах, по итогам которой отелям выдадут сертификаты, разрешающие работу. С целью защиты туристических объектов местные чиновники обещают тщательно следить за социальной дистанцией персонала и гостей.