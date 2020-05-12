Вице-мэра Новороссийска уволили с должности из-за пикника во время режима самоизоляции
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко уволил своего заместителя Екатерину Демченко за пикник во время режима всеобщей изоляции. Такое кадровое решение было принято после того, как запись с шашлыков с участием чиновницы попала в интернет
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко уволил своего заместителя Екатерину Демченко за пикник во время режима всеобщей изоляции. Такое кадровое решение было принято после того, как запись с шашлыков с участием чиновницы попала в интернет.
Запись была сделана на загородной базе рядом с хозяйством Абрау-Дюрсо. На этом видео компании людей с детьми жарят шашлыки и проводят время в беседках, сообщает аккаунт «Точка зрения. Новороссийск» в Instagram.
Мэр Игорь Дяченко уже в день публикации видеозаписи с пикника сообщил в своем инстаграме об увольнении вице-мэра Екатерины Демченко. Глава города назвал поведение чиновницы неподобающим. Свое решение об увольнении Демченко он назвал принципиальным и однозначным.
«Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку», - заявил Дяченко.