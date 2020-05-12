Власти Бурятии учредят медаль для медиков за борьбу с коронавирусом
Губернатор Алексей Цыденов дал поручение региональным министрам решить вопрос с учреждением медали за борьбу с коронавирусной инфекцией и выработать критерии отбора медиков, которые достойны этой награды
В республике Бурятия медицинских работников, которые непосредственно работают с коронавирусными пациентами, будут награждать медалью за борьбу с COVID-19.
В администрации республики РИА Новости сообщили, что губернатор Алексей Цыденов дал поручение региональным министрам решить вопрос с учреждением медали за борьбу с коронавирусной инфекцией и выработать критерии отбора медиков, которые будут награждаться. Эта медаль будет приравнена к государственным наградам.
Предполагается, что медаль за борьбу с COVID-19 будет вручаться медикам, которые работают в очагах распространения вируса, а также инфекционных стационарах.
Напомним, что президент Владимир Путин пообещал медикам за лечение коронавирусных пациентов стимулирующие выплаты. Накануне глава государства потребовал от региональных властей до 15 мая выплатить врачам и медперсоналу все причитающиеся им деньги.
Президент отметил, что по состоянию на 9 мая выплаты за апрель получили только 56 тысяч медиков из 56 регионов, хотя средства поступили в бюджеты всех субъектов федерации.