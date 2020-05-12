Польские ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
Польские ученые из Поморского научно-технологического парка разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусом COVID-19. Калькулятор «смертности от коронавируса» доступен в интернете для каждого
Польские ученые из Поморского научно-технологического парка разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусом COVID-19. Калькулятор «смертности от коронавируса» доступен в интернете для каждого.
Вероятность летального исхода зависит от возраста пациента, его пола и наличия хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет второго типа, онкология и сердечно-сосудистые проблемы, сообщает РБК.
Доктор медицинских наук Петр Бандош (один из разработчиков калькулятора) отметил, что смертность среди людей без хронических заболеваний составляет менее 1% от всех связанных с коронавирусом смертей.
Пол также важен при расчете вероятности летального исхода. Ранее ученые отмечали, что по статистике мужчины переносят коронавирус хуже женщин. Так, нейробиолог из Испании Диего Редолар отметил, что смертность заразившихся коронавирусом мужчин почти во всех странах выше, чем среди женщин.