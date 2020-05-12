12 мая 00:24
Россияне «обрушили» портал госуслуг из-за обещания президента выплатить материальную помощь семьям с детьми
Глава государства пообещал выплатить каждой семье с детьми от 3 до 16 лет по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в качестве поддержки
Российские пользователи обрушили работу портала государственных услуг после обращения президента Владира Путина к нации. Глава государства пообещал выплатить каждой семье с детьми от 3 до 16 лет по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в качестве поддержки во время пандемии коронавируса.
По данным РБК, сразу после выступления президента в работе портала госуслуг произошел сбой из-за большого наплыва посетителей. Мобильная версия сервиса также некоторое время была недоступна.
В компании «РТ Лабс», которая является оператором портала госуслуг, связали технический сбой возросшей нагрузкой в связи с массовыми обращениями граждан за материальной помощью.