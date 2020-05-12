Реализацию президентского обещания вернуть налоги самоизанятым оценили в миллиард рублей
Реализация предложенной Владимиром Путиным меры в виде возврата налога для самозанятых обойдется бюджету в миллиард рублей. Об этом сообщил зампред Совета Федерации Николай Журавлев
Реализация предложенной президентом Владимиром Путиным меры в виде возврата налога для самозанятых обойдется бюджету в миллиард рублей. Об этом сообщил зампред Совета Федерации Николай Журавлев.
Сенатор отметил, что точные затраты на возврат налогов самозанятым гражданам подсчитать пока сложно, но речь может идти о миллиарде рублей.
В своем обращении к нации Владимир Путин в качестве одной из мер поддержки граждан во время пандемии коронавируса и действующих ограничений пообещал вернуть самозанятым налоги, которые они уплатили в государственную казну в 2019 году. Также президент заявил, что малому и среднему бизнесу спишут налоги страховые взносы за второй квартал 2020 года.
Напомним, 11 мая Владимир Путин объявил о выходе страны из режима нерабочих дней.