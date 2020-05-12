Власти 33 российских регионов могут начать поэтапное снятие карантинных ограничений
Поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться уже в 33 российских регионах. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти 11 регионов могут ввести послабления «в любое время»
Поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться уже в 33 российских регионах. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти 11 регионов могут ввести послабления «в любое время».
По словам чиновницы, в остальных 22 регионах власти сначала должны увеличить фонд больничных коек до необходимого уровня и увеличить объемы тестирования на коронавирус, сообщает ТАСС.
Смягчение ограничений подразумевает снятие запрета на прогулки и занятия спортом на улице. При этом, по словам Голиковой, в 11 регионах с относительно благополучной остановкой по коронавирусу могут возобновить работу торговых предприятий площадью до 800 кв.м.
Напомним, 11 мая президент Владимир Путин в своем обращении к нации сообщил об окончании периода нерабочих дней и сообщил о начале поэтапного выхода из режима самоизоляции.