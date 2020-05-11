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Иностранные агенты «Росатома»
11 мая 16:41

Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к нации заявил о завершении единого периода нерабочих дней, которые были объявлены с конце марта из-за пандемии коронавируса

Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к нации заявил о завершении единого периода нерабочих дней, которые были объявлены с конце марта из-за пандемии коронавируса.

Владимир Путин заявил, что нерабочие дни и режим самоизоляции позволили затормозить и замедлить распространение коронавирусной инфекции в России, это значит, что страна подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Одновременно с этим глава государства заявил, что выход из режима всеобщей изоляции «быстрым не будет».

Президент добавил, что решающее слово при принятии решения о снятии карантинных ограничений должно остаться за врачами, чтобы не допустить «отката назад и роста числа заражений».

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