11 мая 16:41
Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к нации заявил о завершении единого периода нерабочих дней, которые были объявлены с конце марта из-за пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к нации заявил о завершении единого периода нерабочих дней, которые были объявлены с конце марта из-за пандемии коронавируса.
Владимир Путин заявил, что нерабочие дни и режим самоизоляции позволили затормозить и замедлить распространение коронавирусной инфекции в России, это значит, что страна подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Одновременно с этим глава государства заявил, что выход из режима всеобщей изоляции «быстрым не будет».
Президент добавил, что решающее слово при принятии решения о снятии карантинных ограничений должно остаться за врачами, чтобы не допустить «отката назад и роста числа заражений».