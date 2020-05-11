Чешские силовики считают, что яд для покушения на мэра Праги доставил чиновник из Россотрудничества
Правоохранительные органы Чехии подозревают и.о. руководителя представительства Россотрудничества в этой стране Андрея Кончакова в доставке в Прагу яда рицина
Правоохранительные органы Чехии подозревают и.о. руководителя представительства Россотрудничества в этой стране Андрея Кончакова в доставке в Прагу яда рицина, с помощью которого планировалось устроить покушение на местных чиновников, которые принимали решение демонтаже памятника маршалу Коневу.
Издание The Insider сообщает, что журналисты чешской телепрограммы «168 часов» выяснили, что яд в страну мог доставить чиновник Россотрудничества. Чешские спецслужбы получили предупреждение от коллег из другой страны о том, что 14 марта Кончаков прилетит в Прагу, а в дипломатическом багаже у него будет рицин, который якобы будет использован для отравления мэра Праги Зденека Гржиба и главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа. Поводом для покушения стал демонтаж памятника Коневу в Праге.
14 марта Андрей Кончаков действительно прилетел в Прагу, но досматривать или задерживать его не стали, чтобы не дискредитировать чешские спецслужбы на случай, если речь шла о дезинформации. Одновременно с этим ответственных за снос памятника чиновников взяли под охрану.
Кроме того, чешское издание Seznam 10 мая опубликовало расшифровку разговора с российским дипломатом Андреем Викторовичем К., представив его руководителем дипломатического представительства одного из российских федеральных агентств в Чехии. Журналисты напрямую спросили чиновника о доставке яда в дипломатическом багаже, но он назвал данную информацию ошибкой. По словам Андрея К., в его багаже находились только конфеты и дезинфицирующие средства.
Ранее чешские СМИ сообщали, что в Прагу яд доставил сотрудник российских спецслужб под видом дипломатического работника. Сотрудника встретил автомобиль диппредставительства, который затем направился в посольство РФ.