Москвичам могут разрешить занятия спортом и прогулки в парке
Мэрия Москвы может несколько ослабить режим всеобщей изоляции в середине мая, хотя ранее было принято решение о его продлении до конца месяца. Чиновники могут разрешить жителям города одиночные занятия спортом на улице и открыть некоторые парки
Фото: profi-news.ru
Мэрия Москвы может несколько ослабить режим всеобщей изоляции в середине мая, хотя ранее было принято решение о его продлении до конца месяца. Чиновники могут разрешить жителям города одиночные занятия спортом на улице и открыть некоторые парки.
Источник «Русской службы ВВС» в столичной мэрии сообщил, что послабления будут действовать только в определенные часы. Пока этот вопрос не решен.
Одновременно с этим московские власти могут продлить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до середины июня. Пока было объявлено о продлении режима самоизоляции до 31 мая.