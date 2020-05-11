Власти Тульской области разрешили гражданам гулять в парках и ходить в бассейн
Власти Тульской области продлили режим всеобщей изоляции до 31 мая, но сам режим был немного ослаблен. Так, жителям региона разрешили посещать бассейны и гулять в парках
Власти Тульской области продлили режим всеобщей изоляции до 31 мая, но сам режим был немного ослаблен. Так, жителям региона разрешили посещать бассейны и гулять в парках.
Тульские власти разрешили возобновить работу парикмахерским и салонам красоты, но при условии соблюдения санитарных требований. В частности, разрешается обслуживать только несколько человек в день и по предварительной записи. Сотрудники и посетители должны носить защитные маски, а помещение салона регулярно обрабатываться.
Во время прогулок в парке также необходимо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
Для людей старше 65 лет жесткий режим самоизоляции продолжает действовать.
По данным на 11 мая, в Тульской области официально зарегистрировано 1 881 случай заражения коронавирусом. 12 человек скончались.