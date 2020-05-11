Во время репетиции Парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военнослужащих
Репетировать парад на подмосковном полигоне «Алабино» начали еще в середине марта. Введение всеобщего режима изоляции не сказалось на репетициях, которые по-прежнему проводились три раза в неделю
Во время репетиций Парада Победы, который в итоге был отменен из-за пандемии коронавируса, могли заразиться около 300 военнослужащих. Об этом сообщает издание «Проект».
Репетировать парад на подмосковном полигоне «Алабино» начали еще в середине марта. Введение всеобщего режима изоляции не сказалось на репетициях, которые по-прежнему проводились три раза в неделю. Последняя репетиция парада прошла 16 апреля - в день, когда глава государства объявил о переносе празднования Дня Победы из-за коронавируса. После этого все задействованные в репетиции военнослужащие должны были вернуться в места дислокации.
Всего в Параде Победы должны были принимать участие 15 тысяч человек из 17 регионов и около 400 единиц военной техники. Так, Тверское суворовское училище отправило на парад 150 курсантов и 16 офицеров. Их разместили в воинской части в подмосковном Краснознаменске, а через несколько дней у пяти курсантов одновременно поднялась температура и пропало обоняние (основной симптом коронавируса - ред.). Заболевших изолировали от остальных, но они пересекались с нами во время приема пищи. При этом тесты на коронавирус не проводились, а однокурсники заразившихся продолжали тренировать построения, сообщает «Проект».
Также сообщается, что начальник Тверского суворовского училища встречался с главой Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург) контр-адмиралом Анатолием Минаковым, у которого тогда же диагностировали коронавирус.
Из Нахимовского училища на парад делегировали 150 человек. Они приехали в Подмосковье на репетицию за неделю до объявления в Москве режима самоизоляции. С первой по третью неделю их нахождения в Москве в больницы с температурой, кашлем и насморком уже увезли около 25 курсантов и несколько офицеров, которые выходили в город. Позже были госпитализированы еще 31 нахимовец и 14 офицеров. Их тесты на коронавирус оказались положительными.
Согласно официальным данным Министерства обороны, коронавирусом COVID-19 заразились 2 916 человек - военнослужащих, курсантов , слушателей военных вузов и воспитанников довузовских учебных заведений.