Меню
Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
11 мая 13:15

Во время репетиции Парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военнослужащих

Репетировать парад на подмосковном полигоне «Алабино» начали еще в середине марта. Введение всеобщего режима изоляции не сказалось на репетициях, которые по-прежнему проводились три раза в неделю

Во время репетиции Парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военнослужащих
Фото: m24.ru

Во время репетиций Парада Победы, который в итоге был отменен из-за пандемии коронавируса, могли заразиться около 300 военнослужащих. Об этом сообщает издание «Проект».

Репетировать парад на подмосковном полигоне «Алабино» начали еще в середине марта. Введение всеобщего режима изоляции не сказалось на репетициях, которые по-прежнему проводились три раза в неделю. Последняя репетиция парада прошла 16 апреля - в день, когда глава государства объявил о переносе празднования Дня Победы из-за коронавируса. После этого все задействованные в репетиции военнослужащие должны были вернуться в места дислокации.

Всего в Параде Победы должны были принимать участие 15 тысяч человек из 17 регионов и около 400 единиц военной техники. Так, Тверское суворовское училище отправило на парад 150 курсантов и 16 офицеров. Их разместили в воинской части в подмосковном Краснознаменске, а через несколько дней у пяти курсантов одновременно поднялась температура и пропало обоняние (основной симптом коронавируса - ред.). Заболевших изолировали от остальных, но они пересекались с нами во время приема пищи. При этом тесты на коронавирус не проводились, а однокурсники заразившихся продолжали тренировать построения, сообщает «Проект».

Также сообщается, что начальник Тверского суворовского училища встречался с главой Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург) контр-адмиралом Анатолием Минаковым, у которого тогда же диагностировали коронавирус.

Из Нахимовского училища на парад делегировали 150 человек. Они приехали в Подмосковье на репетицию за неделю до объявления в Москве режима самоизоляции. С первой по третью неделю их нахождения в Москве в больницы с температурой, кашлем и насморком уже увезли около 25 курсантов и несколько офицеров, которые выходили в город. Позже были госпитализированы еще 31 нахимовец и 14 офицеров. Их тесты на коронавирус оказались положительными.

Согласно официальным данным Министерства обороны, коронавирусом COVID-19 заразились 2 916 человек - военнослужащих, курсантов , слушателей военных вузов и воспитанников довузовских учебных заведений.

Материалы по теме
В России выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки
В Новосибирской области водители скорой помощи получили за перевозку пациентов с коронавирусом доплату в 250 рублей
Валерия Миляева: Мой ковид. История болезни
Сейчас на главной
Москвичам могут разрешить занятия спортом и прогулки в парке
режим изоляции
Москвичам могут разрешить занятия спортом и прогулки в парке
Мэрия Москвы может несколько ослабить режим всеобщей изоляции в середине мая, хотя ранее было принято решение о его продлении до конца месяца. Чиновники могут разрешить жителям города одиночные занятия спортом на улице и открыть некоторые парки
Экс-глава Рязанской области и сенатор Олег Ковалев скончался в результате остановки сердца
гибель политиков
Экс-глава Рязанской области и сенатор Олег Ковалев скончался в результате остановки сердца
Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что его коллега скончался в результате остановки сердца после продолжительной болезни
В России выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки
коронавирус
В России выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки
В России за прошедшие сутки выявили рекордное количество новых заражений коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 11 656 человек. Всего в России зарегистрировано 221 344 заболевших
Омбудсмен в полиции
блоггеры
Омбудсмен в полиции
Рано утром 7 мая в квартире «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова прошел очередной обыск — спецназ вломился к нему через окна, спустившись по веревкам с крыши. Другие сотрудники в это время пилили дверь. После обыска Воронцова задержали
Авторская колонка
Мой ковид. История болезни
Не понимала я, что происходит вокруг. С экранов несется-сидите дома, но если вы заболели, то для вас: Горячая линия коронавирус, волонтеры, врачи-герои из Коммунарки. Все спешат к вам на помощь. Потому что мы ого-го какие! Американцы мрут, европейцы мрут, а у нас медицина отличная , и мы готовы вас сейчас спасти. Маски не носите, не надо вам, если вы здоровы.
Миляева Валерия
В МВД отказались ужесточать наказание за домашние побои
домашнее насилие
В МВД отказались ужесточать наказание за домашние побои
МВД РФ отказалось ужесточать ответственность по административной статье «Побои», по которой обычно квалифицируются случаи домашнего насилия. Ранее правозащитники сообщили, что во время самоизоляции количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 11 тысяч человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 11 тысяч человек
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 209 688 человек. За минувшие сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением болезни
Авторская колонка
Шайба над Рейхстагом
Моя мама, которой идет 90-й год, в День Победы плачет. Как и 75 лет назад: «Папку же убили». Больше ничего про слезы в светлый праздник объяснять не надо. Тем, кто не понимает, объяснять бесполезно
Мозговой Владимир
В Сингапуре соблюдение социальной дистанции между людьми проверяет робот-собака
коронавирус
В Сингапуре соблюдение социальной дистанции между людьми проверяет робот-собака
Власти Сингапура не стали запрещать во время пандемии коронавируса одиночные прогулки в парках и пробежки, но граждан обязали соблюдать безопасную дистанцию
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 198 676 человек
коронавирус
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 198 676 человек
В России общее число официально зарегистрированных случаев выросло до 198 676 человек. За минувшие сутки было выявлено 10 817 новых случаев заражения
«Золотые» электробусы Ликсутова
госзакупки
«Золотые» электробусы Ликсутова
Московские бюджетные предприятия планируют закупить 101 ультрабыструю зарядную станцию для электробусов. Общая стоимость контрактов, заказчиками по которым выступают ГУП «Мосгортранс» и АО «Энергоцентр», составляет 1,7 млрд рублей
Власти Москвы предупредили, что будут штрафовать граждан в масках, но без перчаток и наоборот
режим изоляции
Власти Москвы предупредили, что будут штрафовать граждан в масках, но без перчаток и наоборот
Московские власти разъяснили гражданам порядок привлечения к ответственности за отказ носить защитную маску и перчатки в общественных местах после 12 мая
Авторская колонка
Российская коррупция переживает тяжёлые времена
Когда вы слышите «Соединёные Штаты», вы вспоминаете: А, это те чуваки, которые делают для нас «Боинги», «Форды», «Крайслеры», «Теслы»… Которые придумали «Пепси-Колу» и «Кока-Колу». Ещё они шьют для нас настоящие американские джинсы, снимают голливудские фильмы
Авдерин Валерий
Около ста сотрудников Центробанка заразились коронавирусом
коронавирус
Около ста сотрудников Центробанка заразились коронавирусом
Всего в Москве работают примерно 10 тысяч сотрудников, из них 80% находятся на удаленке в связи с пандемией коронавируса. В территориальных отделениях ЦБ на дистанционную работу перешли около 60% сотрудников
Руководство кемеровской больницы разрешило увольнять медиков, заразившихся коронавирусом
коронавирус
Руководство кемеровской больницы разрешило увольнять медиков, заразившихся коронавирусом
Главный врач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов опубликовал приказ, который разрешает увольнять заразившихся коронавирусом медицинских работников
Российский футболист попросил власти разрешить гражданам прогулки по очереди
режим изоляции
Российский футболист попросил власти разрешить гражданам прогулки по очереди
Так, футболист предлагает развести жильцов многоквартирных домов по времени. Например, с 8 до 10 утра будут гулять пожилые люди, с 10 до 12 - родители с детьми и т.д.
Я тучи разгоню рублями
бюджетные траты
Я тучи разгоню рублями
Мэрия Москвы решила не отказываться от традиционного разгона облаков в День Победы, хотя военный парад был отменен из-за пандемии коронавируса. Согласно данным портала госзакупок, на разгон облаков перед праздниками 1 мая, 9 мая и 12 июня планировалось потратить 451 млн рублей
Орденоносцы Путина
государственные награды
Орденоносцы Путина
Издания «Проект» и «Открытые медиа» составили рейтинги политиков и общественных деятелей, которые больше всех получили государственных наград при президентах Владимире Путине и Дмитрии Медведеве