11 мая 12:51
Экс-глава Рязанской области и сенатор Олег Ковалев скончался в результате остановки сердца
Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что его коллега скончался в результате остановки сердца после продолжительной болезни
Член Совета Федерации и бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев скончался в ночь на 11 мая. Ему был 71 года. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что его коллега скончался в результате остановки сердца после продолжительной болезни.
Тимченко сообщил РИА Новости, что Ковалев долгое время боролся с серьезным заболеванием. Каким именно, не сообщается. При этом сенатор отметил, что с коронавирусом кончина Ковалева не связан.
Олег Ковалев несколько лет был депутатом Государственной думы, а в 2008 году возглавил Рязанскую область. Губернатором он был до 2017 года, после чего вошел в Совет Федерации.