В Красногорске произошел пожар в частном хосписе. Погибли девять человек
В подмосковном Красногорске в ночь на 11 мая произошел пожар в частном хосписе-пансионате. В результате происшествия погибли девять человек
В подмосковном Красногорске в ночь на 11 мая произошел пожар в частном хосписе-пансионате. В результате происшествия погибли девять человек.
Хоспис «Второй дом» расположен в микрорайоне Опалиха. В основном там проживали пожилые люди.
В Следственном комитете сообщили, что после пожара спасатели обнаружили тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами. Еще девять человек госпитализированы, шестеро из них находятся в реанимации. В момент пожара в хосписе находилось 37 человек.
Согласно основной версии, пожар возник из-за неисправности электропроводки. Также рассматриваются версии о коротком замыкании, неисправности водонагревательного оборудования и неосторожном обращении с огнем.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».