В России выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки
В России за прошедшие сутки выявили рекордное количество новых заражений коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 11 656 человек. Всего в России зарегистрировано 221 344 заболевших
В России за прошедшие сутки выявили рекордное количество новых заражений коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 11 656 человек. Всего в России зарегистрировано 221 344 заболевших.
В федеральном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что число выздоровевших составляет 39 801 человек. Умерли от болезни 2 009 человек (за минувшие сутки скончались 94 человека).
В Москве число заразившихся коронавирусов выросло на 6 169 человек и составило 115 909 человек. В Московской области за сутки выявили 1 079 случаев заражения (всего 21 637 заболевших), в Санкт-Петербурге - 307 (всего 7 711), в Нижегородской области - 291 (всего 4 733), а в Дагестане - 119 (всего 2 772).
Резкий суточный прирост зараженных также зафиксирован в Смоленской области, где за сутки выявили 163 новых случаев (всего 902 человека), и в Свердловской области - 108 заболевших (всего 1 952 человека).