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10 мая 19:06

Волонтеры «Бессмертного полка» разместили среди героев ВОВ фотографию рейхсфюрера СС

Волонтеры «Бессмертного полка» в Томске не узнали на фотографии рейхсфюрера СС и близкого соратника Адольфа Гитлера Генриха Гиммлера, пропустив это изображение для публикации на странице движения

Волонтеры «Бессмертного полка» разместили среди героев ВОВ фотографию рейхсфюрера СС

Волонтеры «Бессмертного полка» в Томске не узнали на фотографии рейхсфюрера СС и близкого соратника Адольфа Гитлера Генриха Гиммлера, пропустив это изображение для публикации на странице движения. Фотография организатора Холокоста была опубликована под именем советского полковника Василия Алексеева.

Сопредседатель совета «Бессмертного полка» и куратор движения в Томске Сергей Колотовкин сообщил изданию «Подъем», что досадная ошибка будет исправлена. Участники движения совместно с полицейскими сейчас проводят проверку по факту инцидента. Они пытаются установить личность того, кто пытался выдать рейхсфюрера СС за героя Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Челябинске организаторы конкурса «Пусть город знает своих героев» не узнали на присланной им неизвестным фотографии молодого Адольфа Гитлера и опубликовали ее под именем красноармейца Владимира Сумина. Позже фотографию удалили, а организаторы конкурса заявили, что ошибку допустили SMM-специалисты, которых за это лишили премии.

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