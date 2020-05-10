Волонтеры «Бессмертного полка» разместили среди героев ВОВ фотографию рейхсфюрера СС
Волонтеры «Бессмертного полка» в Томске не узнали на фотографии рейхсфюрера СС и близкого соратника Адольфа Гитлера Генриха Гиммлера, пропустив это изображение для публикации на странице движения
Волонтеры «Бессмертного полка» в Томске не узнали на фотографии рейхсфюрера СС и близкого соратника Адольфа Гитлера Генриха Гиммлера, пропустив это изображение для публикации на странице движения. Фотография организатора Холокоста была опубликована под именем советского полковника Василия Алексеева.
Сопредседатель совета «Бессмертного полка» и куратор движения в Томске Сергей Колотовкин сообщил изданию «Подъем», что досадная ошибка будет исправлена. Участники движения совместно с полицейскими сейчас проводят проверку по факту инцидента. Они пытаются установить личность того, кто пытался выдать рейхсфюрера СС за героя Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что в Челябинске организаторы конкурса «Пусть город знает своих героев» не узнали на присланной им неизвестным фотографии молодого Адольфа Гитлера и опубликовали ее под именем красноармейца Владимира Сумина. Позже фотографию удалили, а организаторы конкурса заявили, что ошибку допустили SMM-специалисты, которых за это лишили премии.