В Новосибирской области водители скорой помощи получили за перевозку пациентов с коронавирусом доплату в 250 рублей
Власти Новосибирской области подтвердили информацию о том, что бригадам скорой помощи, которые официально не названы «коронавирусными», стимулирующие выплаты полагаются только за фактическое время перевозки зараженных
Власти Новосибирской области подтвердили информацию о том, что бригадам скорой помощи, которые официально не названы «коронавирусными», стимулирующие выплаты полагаются только за фактическое время перевозки зараженных. Таким образом чиновники прокомментировали жалобы водителей на «доплаты» в размере 250 рублей.
В Минздраве Новосибирской области изданию «Тайга.Инфо» сообщили, что на станции скорой помощи Центральной городской больницы Искитима по решению главврача не создана специализированная, так называемая «коронавирусная» бригада из-за единичного количества пациентов с COVID-19 и подозрением на нее в Искитимском районе. По этой причине сотрудникам, которые занимаются перевозкой коронавирусных пациентов, начислена надбавка в соответствии с фактическим количеством часов, которые заняла транспортировка.
Ранее водитель «скорой помощи» при Центральной горбольнице Искитима сообщил, что получил только 250 рублей в качестве стимулирующих выплат за апрель за перевозку пациентов с коронавирусом. По словам водителя, некоторые его коллеги получили аналогичные доплаты.
При этом в Центральной горбольнице Искитима коронавирусом уже заразились хирург и еще несколько медиков.
Напомним, президент Владимир Путин пообещал врачам скорой помощи доплату в 50 тысяч рублей за работу с коронавирусными пациентами, а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин - в 25 тысяч рублей. Однако новосибирские чиновники отметили, что перечень получателей стимулирующих выплат и их размер будет определять «локальный приказ в каждой медицинской организации региона, работа в которой дает право на установление выплат стимулирующего характера».