10 мая 16:21
В Москве от коронавируса скончался настоятель Покровского храма в Измайлово
В Москве скончался еще один священнослужитель, заразившийся коронавирусной инфекцией. Это 67-летний настоятель Покровского храма в Измайлово протоиерей Владимир Бушуев
Фото: okoguide.com
В Москве скончался еще один священнослужитель, заразившийся коронавирусной инфекцией. Это 67-летний настоятель Покровского храма в Измайлово протоиерей Владимир Бушуев.
По данным Znak.com, священнослужитель скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Также сообщается о кончине настоятеля храма апостола Петра в Веселом поселке Санкт-Петербурга протоиерей Александр Воскобойников. Ему было 59 лет.
Воскобойникова попал в больницу с подозрением на пневмонию, однако первые тесты на коронавирус оказались отрицательными. Медики при обследовании выявили у него проблемы с сердцем. Причину смерти Воскобойникова сообщат, когда будут известны результаты вскрытия.