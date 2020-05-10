10 мая 16:04
В Москве неизвестные ограбили квартиру экс-супруги миллиардера Олега Дерипаски
В Москве неизвестные ограбили в квартиру бывшей супруги миллиардера Олега Дерипаски Полины Юмашевой. Речь идет о ее квартире в доме на Большом Левшинском переулке
В Москве неизвестные ограбили в квартиру бывшей супруги миллиардера Олега Дерипаски Полины Юмашевой. Речь идет о ее квартире в доме на Большом Левшинском переулке.
Следы взлома обнаружила помощница Юмашевой, которая пришла проверить квартиру. По данным телеканала РЕН ТВ, злоумышленники проникли в помещение через балкон, нашли в жилище сейф, разбили его кувалдой и похитили ювелирные украшения и другие ценности.
В настоящее время устанавливается сумма ущерба. Правоохранительные органы выясняют подробности инцидента.