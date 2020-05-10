В МВД отказались ужесточать наказание за домашние побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось ужесточать ответственность по административной статье «Побои», по которой обычно квалифицируются случаи домашнего насилия
Министерство внутренних дел РФ отказалось ужесточать ответственность по административной статье «Побои», по которой обычно квалифицируются случаи домашнего насилия. Ранее правозащитники сообщили, что во время режима всеобщей изоляции количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза.
В полиции заявили, что ужесточение наказания по данной статье нецелесообразно, поскольку в данном случае усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной.
Статья 6.1.1 («Побои») Административного кодекса России предусматривает штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов. Статья 116.1 «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» Уголовного кодекса России предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей.
В полиции также назвали оправданной декриминализацию побоев, так как перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений позволил «высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве».
Ранее уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что во время режима изоляции в 2,5 раза выросло количество жалоб на домашнее насилие. Омбудсмен заявила, что в марте число жалоб составило 6 тысяч, а в апреле превысило 13 тысяч, однако в МВД эти данные опровергли.