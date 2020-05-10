10 мая 11:29
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 11 тысяч человек
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 209 688 человек. За минувшие сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением болезни
Фото: riafan.ru
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 209 688 человек. За минувшие сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением болезни.
Число умерших пациентов с выявленным коронавирусом составляет 1 915 человек. За сутки скончались 88 человек.
В Москве выявили 5 551 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в столице составляет 109 740 человек. В Подмосковье прирост заболевших составил 1 133 человек (всего 20 558), в Петербурге - 414 человек (всего 7 404), в Нижегородской области - 262 (всего 4 442), в Дагестане - 93 человека (всего 2 653).