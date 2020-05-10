Россиянам во время режима самоизоляции могут разрешить прогулки с детьми и занятия спортом
Россиянам во время режима всеобщей изоляции могут разрешить прогулки с детьми. Соответствующая рекомендация содержится в плане Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Россиянам во время режима всеобщей изоляции могут разрешить прогулки с детьми. Соответствующая рекомендация содержится в плане Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В санитарном ведомстве отметили, что прогулки с детьми разрешат при условии обязательного соблюдения социальной дистанции от других людей не менее чем в 1,5 метра.
Также Роспотребнадзор будет рекомендовать разрешить занятия спортом на улице, но также при соблюдении социальной дистанции.
Поэтапное ослабление действующих ограничений в регионах может начаться в конце мая или начале июня в зависимости от эпидемиологической ситуации по коронавирусу. При этом останется требование обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах.