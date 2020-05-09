В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть защитную маску
В крымском поселке Новый Свет тренер по смешанным единоборствам (ММА) из Петербурга избил продавщицу, которая попросила мужчину надеть защитную маску в помещении магазина. Инцидент бы снят на камеру
В крымском поселке Новый Свет тренер по смешанным единоборствам (ММА) из Петербурга избил продавщицу, которая попросила мужчину надеть защитную маску в помещении магазина. Инцидент бы снят на камеру.
Портал «Примечания» сообщает, что в магазин вошли женщина и мужчина без защитных масок. Затем они подошли к кассе и собирались что-то купить, но продавец им отказала. Посетители сначала вышли из магазина, но затем вернулись. Мужчина подошел к прилавку и плюнул в лицо продавцу, а его спутница снимала происходящее на телефон.
Продавщица выбегает на улицу и наносит пару ударов спортсмену, после чего тот берет женщину в захват, сталкивает с лестницы, а затем бьет ее по голове и валит на асфальт.
Петербуржца задержали сотрудники полиции. Другой информации об инциденте пока нет.