09 мая 18:00
В Москве неизвестные сообщили об угрозе взрыва в инфекционной больнице в Коммунарке
В Москве неизвестные сообщили об угрозе взрыва в инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией
В Москве неизвестные сообщили об угрозе взрыва в инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.
Сообщение о заложенной в здании больницы бомбе поступило на электронную почту медучреждения. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку в больнице. При этом было принято решение не эвакуировать пациентов и персонал больницы.
РИА Новости сообщает, что помимо Коммунарки неизвестные заминировали еще девять медицинских учреждений. Часть анонимных сообщений об угрозе взрывов поступила по телефону.
В ГУ МВД по Москве и Департаменте здравоохранения сообщили, что не владеют информацией о минировании больниц.