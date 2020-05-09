09 мая 13:50
В Сингапуре соблюдение социальной дистанции между людьми проверяет робот-собака
Власти Сингапура не стали запрещать во время пандемии коронавируса одиночные прогулки в парках и пробежки, но граждан обязали соблюдать безопасную дистанцию. Проверку соблюдения этого требования доверили роботу-собаке
Фото: Популярная механика
В Сингапуре соблюдение социальной дистанции между людьми проверяет робот-собака Spot от американской компании Boston Dynamics.
Власти Сингапура не стали запрещать во время пандемии коронавируса одиночные прогулки в парках и пробежки, но граждан обязали соблюдать безопасную дистанцию. Проверку соблюдения этого требования доверили роботу-собаке, сообщает The Verge.
Spot ходит по парковой зоне и произносит для посетителей записанное сообщение: «Для вашей безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, отойдите на расстояние не меньше метра». Помимо этого робот напоминает людям о необходимости регулярно мыть руки.
Робот с помощью камеры также отслеживает количество людей, гуляющих в парке.