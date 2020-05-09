Майор ФСО из Кремля скончался от коронавируса. «Скорая помощь» отказалась ехать к нему на вызов
Помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор ФСО Алексей Титов скончался от коронавирусной пневмонии. Это произошло еще 30 апреля в госпитале ФСБ
Помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор ФСО Алексей Титов скончался от коронавирусной пневмонии. Это произошло еще 30 апреля в госпитале ФСБ. После смерти майора его родственники получили положительные результаты теста на COVID-19.
«Медуза» со ссылкой на источник в ФСО сообщает, что 26 и 27 апреля Алексей Титов пытался взывать скорую помощь по номеру 112, однако медики отказались выезжать к пациенту. Они объяснили отказ тем, что у Титова недостаточно острые симптомы ОРВИ.
28 апреля, после звонка Титова на работу и доклада о том, что он «уже умирает», для него нашли ведомственную машину, которая доставила майора в госпиталь ФСБ. Врачи поставили ему диагноз двусторонняя пневмония и взяли мазок на коронавирус. 29 апреля силовика ввели в искусственную кому, а 30 апреля он скончался.
Источник издания в ФСО сообщил также, что сотрудников этого ведомства в Кремле не тестируют на коронавирус, а только измеряют на постах температуру и защитные маски выдают только сотрудникам, работающим по камерами.