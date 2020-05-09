09 мая 12:33
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 198 676 человек
В России общее число официально зарегистрированных случаев выросло до 198 676 человек. За минувшие сутки было выявлено 10 817 новых случаев заражения
Фото: topnewsrussia.ru
В России общее число официально зарегистрированных случаев выросло до 198 676 человек. За минувшие сутки было выявлено 10 817 новых случаев заражения.
По данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки скончались 104 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее число умерших достигло уже 1 827 человек.
В Москве зарегистрировано 5 667 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в столице составляет 104 189 человека. В Московской области суточный прирост составил 1 075 заболевших (всего 19 425 человек), в Петербурге - 425 человек (6 990), в Нижегородской области - 294 человека (4 180)